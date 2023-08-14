В Ярославской области утонул молодой мужчина

В Ярославской области в реке Которосли 14 августа было обнаружено тело мужчины, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: СУ СКР по Ярославской области Место происшествия

Фото: СУ СКР по Ярославской области

19-летний молодой человек утонул в районе деревни Стрелы Ростовского района. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

По факту гибели молодого человека проводится проверка, следователи выясняют все обстоятельства происшествия. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в начале августа около поселка Ермаково Рыбинского района на Волге утонул 14-летний подросток.

Милана Бурова