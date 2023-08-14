Временный поверенный в делах Украины в Армении утонул

Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко утонул в озере Севан. Инцидент произошел вчера, 13 августа, вечером. В МИД Украины подтвердили его гибель, передает «РБК-Украина».

По данным МВД Армении, неназванный гражданин Украины утонул во время купания на общественном пляже озера Севан, примерно в 30 м от берега, около 20:40. Его тело извлекли из озера в тот же вечер. Другие подробности гибели не приводятся.

Александр Сенченко работал в дипломатической службе в Армении с 2022 года.

Лаура Кеффер