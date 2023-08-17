Сколько получали российские военнослужащие при Александре I

Заботу об армии Александр I проявил в самом начале своего царствования. Манифест от 15 (27) сентября 1801 года «О воспоследовавшем короновании Его Императорского Величества и о дарованных по сему случаю разных народу милостях» содержал следующий пункт: «Всем военнослужащим Офицерам до Полковничьего чина, включая и оный, Всемилостивейше жалуем прибавку в жалованье, противу бывших доныне окладов, еще четвертую оных часть».

Денежное содержание офицеров включало жалованье, зависящее от чина, столовые деньги (зависящие от должности), а также могли получать различные добавочные суммы (квартирные, фуражные, на содержание денщиков).

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Борис Миронов в статье «Жалованье офицеров русской армии в XVIII — начале XX века» приводит следующие сведения по денежному содержанию офицеров пехоты в 1811 году (в рублях ассигнациями в год): прапорщик, подпоручик — 242; поручик — 292; штабс-капитан, капитан — 411; майор — 543; подполковник — 707; полковник — 1066; генерал-майор — 2119; генерал-лейтенант — 2555; полный генерал — 4211. Солдат получал около 10 руб. в год. Гвардейцы получали больше, чем армейцы. В военное время жалованье повышалось — иногда в полтора-два раза.

Неплохие заработки были у гражданских специалистов, работавших в военных структурах. Так, по штатному расписанию механической мастерской, учрежденной при Генеральном штабе, самой высокооплачиваемой была ставка профессора — 4 тыс. руб. в год. Гравер получал 800 руб., часовщик — 720 руб., столяр, литейщик, чеканщик — по 60 руб., ученики этих специальностей — по 40 руб. Для оценки масштаба цен — стоимость форменной одежды в 1812 году: шинель — 9 руб., пуговица — 5 коп., сюртук — 13 руб., панталоны — 3–5 руб., сапоги — 2–3 руб., фуражка — 50 коп., галстук — 20 коп.

Военачальникам во время Отечественной войны выплачивались крупные денежные премии за военные успехи. За первую крупную победу в войне — бой под Кобрином 15 (27) июля и пленение саксонской бригады генерал-майора Генриха фон Кленгеля генерал от кавалерии граф Александр Тормасов был награжден орденом Святого Георгия второй степени и 50 тыс. руб.

Самую крупную награду получил главнокомандующий всеми русскими армиями и ополчениями князь Михаил Кутузов. После Бородинского сражения император Александр I издал 31 августа (12) сентября 1812 года Собственноручный рескрипт, в котором были следующие слова: «В вознаграждение достоинств и трудов Ваших возлагаем мы на Вас сан генерал-фельдмаршала; жалуем Вам единовременно сто тысяч рублей и повелеваем супруге Вашей княгине быть двора нашего статс-дамою». Все нижние чины, участвовавшие в сражении, получили согласно тому же рескрипту по 5 руб., то есть по полугодовому жалованью.

После изгнания войск Наполеона из России всем солдатам и офицерам было выплачено полугодовое жалованье на общую сумму около 4 млн руб.