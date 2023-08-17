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Коммерсантъ FM
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Сравнение сопоставимого платежа при найме* с правом выкупа и платежа по льготной ипотеке** в условиях 2022 года (руб./мес.)

По льготному ипотечному кредиту Если жилье предоставляет государственный застройщик Если жилье предоставляет институциональный покупатель Если жилье строит частный застройщик
Без льгот 35792,7 32747,3 38333,2 32747,3
С льготами на аренду земли, налоги, кредиты 13188,6 16757,2 22092

Источник: фонд «Институт экономики города«.



*Сопоставимый платеж при найме (в первый год договора) включает выкупной платеж, а также проценты по ипотечному кредиту (если есть), взнос на капитальный ремонт дома, страхование наемной квартиры, налог на имущество организаций (при наличии такого налога).



**Сопоставимый платеж по льготной ипотеке включает платеж по ипотеке, а также аналогичные расходы собственника квартиры: взнос на капитальный ремонт дома, страхование квартиры, налог на имущество физических лиц.



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