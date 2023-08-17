Сравнение сопоставимого платежа при найме* с правом выкупа и платежа по льготной ипотеке** в условиях 2022 года (руб./мес.)

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Источник: фонд «Институт экономики города«.
*Сопоставимый платеж при найме (в первый год договора) включает выкупной платеж, а также проценты по ипотечному кредиту (если есть), взнос на капитальный ремонт дома, страхование наемной квартиры, налог на имущество организаций (при наличии такого налога).
**Сопоставимый платеж по льготной ипотеке включает платеж по ипотеке, а также аналогичные расходы собственника квартиры: взнос на капитальный ремонт дома, страхование квартиры, налог на имущество физических лиц.