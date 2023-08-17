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Коммерсантъ FM
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Шекспир о диверсификации инвестиционного портфеля

В 1999 году Гарри Марковиц опубликовал в Financial Analyst Journal статью «Ранняя история портфельной теории. 1600–1960» (The Early History of Portfolio Theory: 1600–1960).

В ней он приводит цитату из опубликованной в 1600 году пьесы Уильяма Шекспира «Венецианский купец». Эта цитата свидетельствует о том, что диверсификация инвестиций с учетом риска была известна деловым людям еще в XVII веке.

Герой пьесы Антонио говорит собеседнику такие слова:

«Нет, верьте мне: благодарю судьбу —

Мой риск не одному я вверил судну,

Не одному и месту; состоянье

Мое не мерится текущим годом:

Я не грущу из-за моих товаров».

(Перевод И. Б. Мандельштама)

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