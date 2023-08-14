В екатеринбургской квартире нашли тела отца и сына, умерших около пяти лет назад

В Екатеринбурге в квартире на ул. Ангарская, 46 (Старая Сортировка) нашли тело отца и его взрослого сына, сообщает Ura.ru. Как сообщает издание со ссылкой на жильцов дома, умершие имели проблемы со здоровьем.

По данным издания, дальние родственники умерших обращались с заявлением в полицию о пропаже «два или три года назад», но тогда мужчин не нашли. «Недавно родственники опять забили тревогу. По их просьбе вскрыли квартиру и обнаружили там два тела»,— рассказал житель дома изданию.

Как сообщает Е1 со ссылкой на источник, предположительно, мужчины скончались еще около пяти лет назад. В региональном СКР пока не комментируют данную информацию.

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