Производство скота и птицы на Кубани за полгода выросло на 2,1%

В Краснодарском крае в первом полугодии 2023 года производство скота и птицы увеличилось на 2,1%, до 271 тыс. тонн в живом весе, сообщили «Ъ-Кубань» в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«По состоянию на 1 июля 2023 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий Краснодарского края составило 564 тыс. голов (на 2% больше аналогичного периода прошлого года), из них коров — 216 (+0,1%), овец и коз — 234 (+2,3%), свиней — 661 тыс. голов (-2,4%)»,— уточнили в ведомстве.

Большая часть поголовья КРС и свиней сосредоточена в сельскохозяйственных организациях. На их долю приходится 64,7% и 95,1% поголовья животных соответственно. Основное стадо овец и коз находится в хозяйствах населения — 76,6%.

Наибольший рост производства скота и птицы показали фермеры и индивидуальные предприниматели края, увеличив свои объемы на 4,6% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Положительная динамика также наблюдается и у сельскохозяйственных организаций (+2,6%).

По данным Краснодарстата, Краснодарский край занимает второе место в рейтинге молочных регионов России. За первое полугодие производство молока по сравнению с прошлым годом увеличилось на 9% и составило 885 тыс. тонн. Это стало возможным благодаря росту надоев. В среднем от одной коровы получено 5190 кг, что на 10% больше удоя прошлого года.

Среди сельхозорганизаций лучшие результаты показали животноводы Каневского района — 102 тыс. тон молока (16,8% от общего объема молока сельхозорганизаций края), Выселковского района — 63 тыс. тонн (10,4%) и Павловского района — 59 тыс. тонн (9,8%).

Самые высокие надои на одну корову сложились в Краснодаре — 7246 кг, в Калининском и Каневском районах (6667 и 6273 кг соответственно).

Наталья Решетняк

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