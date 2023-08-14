Александр Моор поздравил тюменцев с 79-летием области

Губернатор Александр Моор считает Тюменскую область регионом побед и открытий. Поздравление с 79-летием образования региона он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы продолжаем славные традиции предшественников: отдаем силы, знания и опыт родному региону и России. В истории региона много героических страниц, ярких побед и удивительных открытий»,— сказал губернатор Моор в поздравлении.

Как отметил Александр Моор, тюменцы с честью выполняют задачи в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. «Наши войны славятся отвагой, мужеством, надежностью и крепким характером. Мы ждем их с победой и делаем все, чтобы поддержать бойцов»,— добавил он.

По данным информационного центра региона, сегодня, в День Тюменской области, Александр Моор наградит 46 человек. «За заслуги в профессиональной деятельности отмечены работники здравоохранения, образования, социальной защиты, сельского хозяйства, геологии, ЖКХ, транспорта, строительства, телерадиовещания и других отраслей»,— сказано в сообщении.

Напомним, в честь Дня Тюменской области в понедельник, 14 августа, состоится бесплатный концерт группы «Иванушки International». Он начнется в 20:00 на площади 400-летия Тюмени.

До 23:00 нельзя будет проехать на ул. Механической, от дома № 31 до ул. Максима Горького. Также до 03:00 15 августа запрещена стоянка на ул. Механической — на подземной парковке в районе площади 400-летия города. До этого же времени нельзя парковаться в районе здания №129 на ул. Республики.

Полина Хабарова

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