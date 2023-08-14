В Ярославле отремонтируют проспект Машиностроителей

МКУ «Агентство по муниципальному заказу г. Ярославля» объявило аукцион по выбору подрядчика для капитального ремонта участка проспекта Машиностроителей от улицы Папанина до улицы Шандорной. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 541,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Работы должны быть выполнены до 31 августа 2024 года, примерно половину работ планируется сделать в текущем году — от улицы Папанина до поворота на Мостец. На повороте также появится новый светофор.

Капитальный ремонт предполагает вынос сетей и частичное расширение проспекта.

Антон Голицын