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В Тамбовской области чиновника уличили в использовании служебного автомобиля в выходной

Прокуратура Тамбовской области сообщила о привлечении к административной ответственности главы администрации одного из поссоветов Ржаксинского района за использование служебного автомобиля в личных целях в выходной день.

Речь идет об ответственности за самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ, максимальное наказание для должностных лиц — 500 руб.). Нарушение было выявлено в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции при распоряжении муниципальной собственностью.

Как отмечают в облпрокуратуре, в соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия коррупции лица, замещающие муниципальные должности, не вправе использовать в неслужебных целях средства материально-технического обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности.

Владимир Зоркий

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