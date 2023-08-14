Петербургский заказник может лишиться деревьев из-за строительства лыжной трассы

Комиссия по подготовке изменений в генеральный план Санкт–Петербурга учла предложение Смольного о переводе из рекреационных зон участков, которые нужны для создания дороги к будущему лыжно-биатлонному комплексу в Зеленогорске.

Заявку на перевод территории из рекреационной (Р) в зону общественно-деловой застройки (Д) подавали сразу два ведомства: комитет по строительству и комитет по физической культуре и спорту.

В тоже время коллективная поправка от жителей Курортного района и депутатов Законодательного собрания города по переводу в зону Р2 одного из участков была комиссией отклонена. Она вносилась с целью не допустить строительства лыжной трассы в границах заказника «Озеро Щучье».

«Участок расположен в границах государственного природного заказника регионального значения «Озеро Щучье». Согласно положению о заказнике возведение объектов капитального строительства на территории ООПТ не допускается. Положение об ООПТ предусматривает возможность устройства только таких лыжных трасс, которые под признаки объекта капитального строительства не подпадают. Таким образом, использование данной территории в соответствии с текущей функциональной зоной невозможно»,— говорится в поправке.

Ранее против вероятной вырубки деревьев в заказнике при возможном строительстве трассы горожанами было собрано более 1500 живых подписей.

Идея создания лыжно-биатлонного комплекс международного уровня была озвучена Смольным в 2021 году. Объект предполагал строительство административно-бытового корпуса, крытого спортивного комплекса, гостиницы для проживания спортсменов, инженерно-технической инфраструктуры, биатлонного стрельбища, лыже-роллерных трасс и др.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте