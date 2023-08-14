В Уфимском районе установлен карантин по птичьему гриппу

Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом установил карантин по высокопатогенному гриппу птиц в Уфимском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эпизоотическим очагом птичьего гриппа признана территория цеха птицефабрики «Башкирская» в селе Авдон, угрожаемой зоной — территория в радиусе 5 км от границ очага. Зоной наблюдения определена территория в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны, включая Демский район, ряд деревень и сел Уфимского и Чишминского районов.

С 11 августа запрещается лечить больных птиц в эпизоотическом очаге, посещать территории, признанные очагом, за исключением персонала, специалистов государственной ветеринарной службы и лиц, проживающих там, ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, продуктов убоя птиц, кормов, с которыми могли иметь контакт больные птицы, закладка яиц на инкубацию, выгульное содержание птиц. Эти ограничения устанавливаются до принятия решения об их отмене через 21 день после убоя последней птицы.

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова.

Влада Шипилова

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