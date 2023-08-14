Компания «Баден-Баден» проиграла суд по арендной плате мэрии Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга отсудила у уральской сети термальных комплексов «Баден-Баден» около 100 тыс. руб. за задолженность по договору аренды земельного участка, указано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Как указано в резолютивной части решения суда, дело рассматривалось в порядке упрощенного производства. Изначально исковые требования администрации составляли 278 тыс. руб., но в начале августа представили мэрии подали ходатайство об уточнении размера исковых требований. В итоге, компания «Уральские горячие источники — "Баден-Баден"» должна будет выплатить пени, которые накопились в декабре 2021 года и с января по июль 2023 года в размере 96,3 тыс. руб., а также госпошлину — 3,8 тыс. руб.

Отметим, что у компании сейчас идет несколько судебных разбирательств из-за строительства зоны отдыха «Шарташ пляж» в Шарташском лесопарке. В конце июля руководство приостановило работу зоны отдыха из-за судов.

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