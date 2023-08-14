ФК «Сочи» проиграл ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» в Москве уступил ЦСКА. Игра закончилась со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»

На 47-й минуте защитник сочинской команды Марсело Алвес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Спустя шесть минут форвард «Сочи» Лука Джорджевич срезал мяч в собственные ворота. На 77-й минуте «барсы» сравняли счет, когда отличился Мигел Силвейра. Но концовка встречи осталась за хозяевами поля. На 89-й минуте Антон Заболотный забил второй мяч сочинцам, а уже в дополнительное время Михаил Рядно поставил точку в матче. В итоге победе ЦСКА со счетом 3:1.

После 4-го тура «Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «барсы» сыграют 19 августа на своем поле с «Ростовом».

Евгений Леонтьев

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