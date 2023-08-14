В Краснодаре досрочно отремонтировали 60 км автодорог

В Краснодаре досрочно завершился ремонт дорог на 40 участках улиц общей протяженностью 60 км. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Таким образом, в городе выполнили план по ремонту автодорог на 2023 год. В настоящее время продолжается разработка плана на 2024 год. Финансирование работ осуществляется за счет местного, краевого и федерального бюджетов.
«Такие показательные темпы возможны благодаря нескольким факторам. Во-первых, ремонт некоторых улиц из списка этого года стартовал еще в прошлом году. Во-вторых, нам очень повезло с погодой»,— говорится в сообщении.
На обновленных участках сняли слой старого асфальта и уложили новый. На отдельных отрезках установили новые автодорожные знаки и нанесли разметку.
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