В Краснодаре досрочно отремонтировали 60 км автодорог

В Краснодаре досрочно завершился ремонт дорог на 40 участках улиц общей протяженностью 60 км. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Таким образом, в городе выполнили план по ремонту автодорог на 2023 год. В настоящее время продолжается разработка плана на 2024 год. Финансирование работ осуществляется за счет местного, краевого и федерального бюджетов.

«Такие показательные темпы возможны благодаря нескольким факторам. Во-первых, ремонт некоторых улиц из списка этого года стартовал еще в прошлом году. Во-вторых, нам очень повезло с погодой»,— говорится в сообщении.

На обновленных участках сняли слой старого асфальта и уложили новый. На отдельных отрезках установили новые автодорожные знаки и нанесли разметку.

Анастасия Донскова

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