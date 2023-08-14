4 га травы загорелось в деревне Удмуртии

В деревне Верхний Четкер в Удмуртии произошел ландшафтный пожар на площади в 4 га, сообщает государственная противопожарная служба региона. О пострадавших при возгорании не сообщается.
Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии
Для тушения пожара привлекали две пожарные автоцистерны, а также пять бойцов пожарно-спасательной части и четырех добровольцев лесхоза. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, в Удмуртии до 14 августа сохраняется высокая пожароопасность лесов.