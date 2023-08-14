Один человек пострадал в пожаре на 3-й Советской улице в Петербурге

Женщина пострадала во время пожара в подвале дома 7 по 3-й Советской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга. Возгорание случилось в ночь на 14 августа, сообщили в пресс-службе городского МЧС.

По информации спасателей, общая площадь горения составила 10 квадратных метров. В результате пожара пострадала женщина, которая была госпитализирована, прибывшими на место медиками.

К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

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