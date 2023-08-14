В Полевском мужчина пытался поджечь военкомат с помощью коктейля Молотова

В Полевском (Свердловская область) мужчина бросил коктейль Молотова в здание комиссариата, отчего военкомат загорелся, сообщает Telegram-канал Shot. Как указано в сообщении, поджог совершил местный 45-летний мужчина.

В здание военкомата загорелась дверь, но охраннику удалось потушить огонь до приезда пожарных. Мужчина пытался скрыться с места, но был задержан.

Как сообщили «Ъ-Урал» в региональной ФСБ, данная информация об инциденте пока проверяется на предмет соответствия действительности.

Напомним, сейчас в Центральном окружном военном суде рассматривается дело Николая Юрьева, который пытался поджечь военкомат в Новоуральске. Его обвиняют в содействии террористической деятельности (ст. 205.1 ч.1), подготовка к теракту (ст. 30 ч.1, ст.205 ч.2 п. а), также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3). Его адвокат заявляет, что мужчину могли спровоцировать.

Ранее в свердловской ФСБ рассказывали о «телефонных террористах», которые принуждают граждан поджигать военкоматы.

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