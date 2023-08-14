Главные новости к утру 14 августа

Экс-кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко приговорен к шести годам колонии. Политик признан виновным в крупном мошенничестве.

Правительство мятежников Нигера согласилось начать переговоры с лидерами ЭКОВАС, сообщил Al Jazeera. Вместе с тем они намерены предъявить свергнутому президенту Мохамеду Базуму обвинение в государственной измене. О ситуации в регионе

Доработку российской операционной системы «Аврора» оценили в 300 млрд руб. до 2027 года, узнал «Ъ». Роскомнадзор обсудил проект с российскими компаниями. Подробнее

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил причастность Украины к попытке атаковать Крымский мост на выходных.

У компании «Глори Эйр», о создании совместного предприятия с которой 11 августа объявила ОАК, пока нет собственного производства, выяснил «Ъ». Компания занимается импортом китайских дронов и переоснащением их в том числе под военные нужды. «Глори Эйр» входит в транспортную компанию «ВР Логистик», которой до апреля 2022 года руководил троюродный брат президента РФ Александр Путин. Миноритарий «ВР Логистик» — бывший замглавы Минтранса и начальник управления Т в ФСБ Геннадий Мошков. Подробнее

В Приморье из-за наводнений эвакуировано 2,8 тыс. человек. Подтоплены 4,6 тыс. жилых домов. Приморский Гидрометцентр ожидает, что 17 августа юго-восточнее региона пройдет новый тайфун, который вновь принесет сильные дожди.

Крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5–12% из-за роста стоимости основных ингредиентов, узнал «Ъ». В Минсельхозе утверждают, что у властей есть инструменты для сдерживания продовольственной инфляции. Подробнее

Советский истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в США. Пилот и второй член экипажа катапультировались.

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Джессике Пегуле из США в финале турнира WTA 1000 в Монреале. За два часа до финала россиянка победила в полуфинале: его переносили из-за дождя.

О предстоящих 14 августа важнейших событиях — в анонсах «Ъ».