Движение трамваев в сторону улицы Тимирязева в Ижевске восстановлено

В Ижевске движение трамваев маршрутов № 2, 7, 9 возобновилось на участке от магазина Океан до улицы Тимирязева в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ. Накануне работники предприятия завершили укладку путей на перегоне Кирова-Коммунаров и на самом перекрестке улиц Кирова и Удмуртской.

Движение автотранспорта, автобусов и троллейбусов через этот перекресток откроют утром 16 августа. Там продолжается ремонт дорожного полотна. Троллейбус №14 не ходит, троллейбус №2, автобусы №12, 22, 27, 308 следуют через ул. Пушкинскую.