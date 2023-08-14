В жилом массиве Краснодара загорелась сухая трава

В жилом квартале Краснодара на улице Невкипелого произошел пожар из-за возгорания сухой травы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 13 августа в 19:48. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 50 кв.м. На полную ликвидацию пожара специалистам потребовалось около получаса.

К ликвидации возгорания привлекли восемь человек и две единицы спецтехники.

Анастасия Донскова

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