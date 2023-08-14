В Екатеринбурге на Вторчермете в ДТП пострадали шесть человек, трое из них дети

На Вторчермете (район Екатеринбурга), вечером в воскресенье 14 августа произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Как рассказали в региональной ГИБДД, 47-летний водитель автомобиля «Мазда СХ7», ехал по ул. Агрономическая в сторону ул. Ферганская, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил пешехода. Затем автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Рио», который поворачивал направо с ул. Сухоложская, и наехал на пешеходные ограждения.

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Четыре пассажира автомобиля «Киа Рио», трое из них дети, а также пешеход были доставлены в больницу. Водителя автомобиля «Мазда СХ7» пояснил инспекторам, что во время движения потерял сознание и очнулся только после удара об ограждения.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в причинах ДТП.

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