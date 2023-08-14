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Коммерсантъ FM
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МВД объявило в розыск трех украинских генералов

МВД РФ объявило в розыск заместителя главнокомандующего вооруженными силами Украины генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка и генерал-майоров Игоря Палагнюка и Андрея Ковальчука. Они обвиняются в гибели и ранении больше 100 человек при обстрелах Донбасса.

Информация о розыске содержится в базе данных МВД. На сведения обратил внимание ТАСС. По какой статье ведется розыск, не уточняется.

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение трем генералам в конце июля. Уголовное дело касается обстрелов Донбасса в 2016, 2017 и 2019 годах. На тот момент господин Мойсюк занимал должность командующего десантно-штурмовыми войсками, господин Палагнюк — командующего оперативно-тактической группировкой «Восток», господин Ковальчук — начальника объединенного оперативного штаба в зоне Операции объеденных сил.

Леонид Уварчев

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