Le Figaro узнала о недовольстве Франции действиями США в Нигере

Французские власти недовольны дипломатическими решениями США в отношении Нигера, в котором произошел военный переворот, узнала газета Le Figaro. Дипломатический источник рассказал изданию, что визит в бывшую французскую колонию и. о. заместителя госсекретаря Виктории Нуланд и ее переговоры с мятежниками — это «прямо противоположное тому, что от них ожидали».

«С такими союзниками нам не нужны враги»,— сказал источник Le Figaro.

Франция, как пишет газета, придерживается позиции, что мятежники Нигера должны восстановить власть демократически избранного президента Мохамеда Базума. Источник объяснил, что с точки зрения президента Эмманюэля Макрона от этого зависит авторитет Франции, «особенно в контексте ее демократической риторики».

Для американцев, которые также призывают к возвращению к конституционному порядку, приоритетом является стабильность в регионе. Так, США, как пишет Le Figaro, постепенно перестали требовать восстановления власти свергнутого президента, а требуют только его освобождения и изменения условий содержания. Как считает источник газеты, цель Вашингтона — сохранить свои военные базы. По его мнению, США могут пожертвовать для этого конституционным порядком в стране. Военные Нигера при этом могут оставить американских военных для борьбы с джихадистами.

США считают, что у них есть «свой человек» среди мятежников, утверждает Le Figaro. Это бригадный генерал Муса Салау Барму, который сейчас назначен начальником Генштаба. Он проходил подготовку в США и сохранил тесные контакты с Вашингтоном. Именно с ним встречалась госпожа Нуланд. Вместе с тем, как отмечает газета, генерал пока никак не продемонстрировал «благосклонное отношение» к США.

Франция также недовольна тем, что в Нигере есть неприязнь только к ее военным, хотя у Парижа и у Вашингтона в африканской стране работают примерно равные по численности контингенты — 1,5 тыс. и 1,3 тыс. соответственно. «США, как и другие наши союзники, имеют привычку предоставлять нам возможность принимать удары на себя»,— сказал источник.

По мнению Le Figaro, к Франции относятся негативно из-за колониального прошлого и неудач операции «Бархан» по борьбе с исламистскими группировками. Газета отмечает, что от линии Франции в Нигере также дистанцируются и другие союзники. Так, Германия, Бельгия и Италия не ставили под сомнение слова мятежников о французских военных.

Нигер — бывшая колония Франции, оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. После военного переворота в стране проходят протесты против присутствия французского контингента. Захватившие власть военные отказываются от сотрудничества с Парижем.

О визите Виктории Нуланд — в материале «Ъ» «Нигер не рад гостям».

Леонид Уварчев