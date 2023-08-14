AHaber: Анкара обсуждает с Москвой и Дамаском возвращение сирийцев в Алеппо

Турция ведет переговоры с Россией и Сирией по возвращению сирийских беженцев в провинцию Алеппо, сообщил турецкий телеканал AHaber. Для этого мигрантов хотят снабдить жильем и работой.

Суть переговоров в том, чтобы «оживить» социальную и коммерческую жизнь в Алеппо, утверждает AHaber. По мнению Анкары, если удастся «оживить» безопасные зоны, то живущие в Турции сотни тысяч сирийцев вернутся на родину.

Как утверждает телеканал, на подконтрольных Турции территориях совместно с Катаром строятся дома. По данным Анкары, владельцы предприятий в граничащих с Сирией провинциях хотят открыть предприятия.

План борьбы с нелегальной миграцией также включает укрепление сотрудничества с Пакистаном и Афганистаном для депортации их граждан из Турции. Как утверждает AHaber, страны, в которые будут депортировать мигрантов, получат поддержку.

На северо-западе Сирии с 2017 года действует зона деэскалации. С 2020 года там установлен режим прекращения огня. С 2017 года Турция провела три военные операции в северный районах Сирии. Север страны контролирует лояльная Турции сирийская оппозиция.

О проблеме мигрантов — в материале «Ъ» «Сирийские мигранты опять захотели в Европу».