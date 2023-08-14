Четвертый тур

И В Н П М О 1. «Краснодар» 4 4 0 0 8:1 12 2. «Урал» 4 3 1 0 7:3 10 3. ЦСКА 4 3 0 1 11:6 9 4. «Спартак» 4 3 0 1 11:7 9 5. «Крылья Советов» 4 2 2 0 11:6 8 6. «Зенит» 4 2 1 1 7:4 7 7. «Динамо» 4 2 1 1 9:8 7 8. «Ростов» 4 2 1 1 7:7 7 9. «Локомотив» 4 1 2 1 8:8 5 10. «Ахмат» 3 1 0 2 5:6 3 11. «Сочи» 4 1 0 3 4:7 3 12. «Балтика» 4 1 0 3 3:7 3 13. «Рубин» 4 0 2 2 4:10 2 14. «Нижний Новгород» 3 0 1 2 0:3 1 15. «Оренбург» 4 0 1 3 3:8 1 16. «Факел» 4 0 0 4 3:10 0