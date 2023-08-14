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Коммерсантъ FM
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Четвертый тур

«Локомотив»—«Крылья Советов» 1:1

Марадишвили, 90+3 — Рассказов, 86. Незабитый пенальти: Гарре («Крылья Советов»), 60.

«Оренбург»—«Краснодар» 0:2

Сперцян, 67, 89 (пен.).

«Ростов»—«Рубин» 3:0

Комличенко, 52; Лангович, 78; Голенков, 88.

«Динамо»—«Балтика» 2:0

Бессмертный, 55; Макаров, 75.

«Зенит»—«Факел» 2:0

Сергеев, 16; Мантуан, 90+8.

ЦСКА—«Сочи» 3:1

Джорджевич, 53 (автогол); Заболотный, 89; Рядно, 90+4 — Силвейра, 78. Удаление: Алвес («Сочи»), 48 (2 ж. к.).

Турнирная таблица

ИВНПМО
1. «Краснодар»44008:112
2. «Урал»43107:310
3. ЦСКА430111:69
4. «Спартак»430111:79
5. «Крылья Советов»422011:68
6. «Зенит»42117:47
7. «Динамо»42119:87
8. «Ростов»42117:77
9. «Локомотив»41218:85
10. «Ахмат»31025:63
11. «Сочи»41034:73
12. «Балтика»41033:73
13. «Рубин»40224:102
14. «Нижний Новгород»30120:31
15. «Оренбург»40133:81
16. «Факел»40043:100

Матч «Пари Нижний Новгород»—«Ахмат» пройдет сегодня.

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