Четвертый тур

«Локомотив»—«Крылья Советов» 1:1
Марадишвили, 90+3 — Рассказов, 86. Незабитый пенальти: Гарре («Крылья Советов»), 60.
«Оренбург»—«Краснодар» 0:2
Сперцян, 67, 89 (пен.).
«Ростов»—«Рубин» 3:0
Комличенко, 52; Лангович, 78; Голенков, 88.
«Динамо»—«Балтика» 2:0
Бессмертный, 55; Макаров, 75.
«Зенит»—«Факел» 2:0
Сергеев, 16; Мантуан, 90+8.
ЦСКА—«Сочи» 3:1
Джорджевич, 53 (автогол); Заболотный, 89; Рядно, 90+4 — Силвейра, 78. Удаление: Алвес («Сочи»), 48 (2 ж. к.).
Турнирная таблица
Матч «Пари Нижний Новгород»—«Ахмат» пройдет сегодня.