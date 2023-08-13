На Кубани по факту ДТП с гибелью 5-летнего мальчика СКР возбудил уголовное дело

Ейский межрайонный следственный отдел краевого СКР возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего водителя скутера, допустившего смертельное ДТП в станице Старощербиновской. Как сообщили в ведомстве, мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пятилетнего мальчика (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Санкции данной статьи предусматривают от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Как ранее писал «Ъ-Кубань» со ссылкой на краевую ГИБДД, ДТП произошло сегодня, 13 августа, днем в станице Старощербиновской. Водитель скутера Racer допустил столкновение с кроссовером Toyota RAV4, нарушив правила проезда перекрестка.

В результате столкновения скутер отбросило на полосу проезжей части, по которой во встречном направлении двигался автомобиль Ford Focus. В аварии до приезда скорой помощи погиб несовершеннолетний пассажир скутера.

По информации СУ СКР по Краснодарскому краю, мужчина перевозил на мото-скутере пятилетнего пасынка без каких-либо средств индивидуальной защиты и не имея права управления данным видом транспорта.

«Руководитель краевого следственного управления СКР Андрей Маслов поручил территориальному следственному отделу инициировать передачу материалов проверки из органов полиции и принятие их к производству для незамедлительного решения вопроса о возбуждении уголовного дела», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Василий Хитрых

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