Паводок в Приморье подтопил 11 медучреждений

Из-за паводка после тайфуна в Приморье вода подтопила 11 медицинских учреждений. Несмотря на это, они продолжают работать. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России. В ведомстве заверили, что лекарств в больницах достаточно.

«В результате паводка в Приморском крае оказались подтоплены 11 объектов здравоохранения. Несмотря на подтопления, все медицинские учреждения продолжают работу в штатном режиме и обеспечены медикаментами в полном объеме. Организовано дежурство фельдшеров в фельдшерско-акушерских пунктах»,— сообщили в Минздраве.

Тайфун «Ханун» бушевал в Приморье с 10 по 12 августа. Вода подтопила 7 многоквартирных домов, 4,4 тыс. частных домов и 5,7 тыс. придомовых участков. Спасатели эвакуировали больше 2 тыс. человек. От дорог были отрезаны 28 населенных пунктов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в 21 муниципалитете. В Уссурийске подтопило 49 трансформаторных подстанций, а в Уссурийском городском округе эвакуировали детский лагерь «Астероид».

Анастасия Ларина