Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 14 августа

с 14 по 20 августа в Московской области в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», на полигоне «Алабино», на аэродроме «Кубинка», а также на площадках во всех военных округах и на Северном флоте пройдет международный военно-технический форум «Армия-2023».

Суд в Коми назначил слушания по жалобе на арест социолога Бориса Кагарлицкого (включен в реестр иностранных агентов).

В Альметьевске (Татарстан) пройдет заседание совета директоров «Татнефти». Будет рассмотрен вопрос рекомендаций о дивидендах по результатам первого полугодия.

В Арбитражном суде Москвы планируется рассмотрение заявления конкурсного управляющего «Открытие Холдинга» Марии Булатовой. Она просит признать недействительными десять сделок, совершенных за счет компании, и требует взыскать в качестве возмещения вреда с двух иностранных компаний, Lidiomo и Vestiga более 32,1 млрд. руб.

14-20 августа планируется визит министра обороны ЦАР Клода Рамо Биро с делегацией в Москву. Также 14-20 августа планируется визит министра обороны Буркина-Фасо Кассума Кулибали с делегацией в Москву.

С 14 августа в США в течение двух недель будет слушаться уголовное дело против бывшего президента США Дональда Трампа о неправильном хранении секретных документов.

14 августа состоится встреча начальников генштабов стран ЭКОВАС по Нигеру.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...