Главные анонсы 14 августа

с 14 по 20 августа в Московской области в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», на полигоне «Алабино», на аэродроме «Кубинка», а также на площадках во всех военных округах и на Северном флоте пройдет международный военно-технический форум «Армия-2023».

Суд в Коми назначил слушания по жалобе на арест социолога Бориса Кагарлицкого (включен в реестр иностранных агентов).

В Альметьевске (Татарстан) пройдет заседание совета директоров «Татнефти». Будет рассмотрен вопрос рекомендаций о дивидендах по результатам первого полугодия.

В Арбитражном суде Москвы планируется рассмотрение заявления конкурсного управляющего «Открытие Холдинга» Марии Булатовой. Она просит признать недействительными десять сделок, совершенных за счет компании, и требует взыскать в качестве возмещения вреда с двух иностранных компаний, Lidiomo и Vestiga более 32,1 млрд. руб.

14-20 августа планируется визит министра обороны ЦАР Клода Рамо Биро с делегацией в Москву. Также 14-20 августа планируется визит министра обороны Буркина-Фасо Кассума Кулибали с делегацией в Москву.

С 14 августа в США в течение двух недель будет слушаться уголовное дело против бывшего президента США Дональда Трампа о неправильном хранении секретных документов.

14 августа состоится встреча начальников генштабов стран ЭКОВАС по Нигеру.