Главные новости за 13 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Кубанский арбитраж рассмотрит иск администрации Краснодара к региональному управлению Росреестра о признании реестровой ошибкой содержащиеся в ЕГРН сведения о площади и границах земельного участка вокруг кинотеатра «Аврора» (улица Красная д.169/10). Третьим лицом в споре выступает компания «Инвестстрой», учрежденная Сергеем Галицким.

Жительнице Краснодара залили лицо из перцового баллончика в ходе конфликта с управляющей компанией. Инцидент произошел в многоквартирном доме №2 на улице 2-я Тверская поселка Российского. В городском управлении по жилищным вопросам рассказали, что спор возник из-за самовольной установки вводных автоматов электроэнергии.

Экипаж патрульного корабля Черноморского флота РФ «Василий Быков» в принудительном порядке остановил и досмотрел сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. По данным Минобороны РФ, капитан сухогруза не отреагировал на требование российских военных моряков остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов, после чего с «Василия Быкова» был открыт предупредительный огонь.

Новороссийские полицейские задержали 35-летнего приезжего из Челябинской области, подозреваемого в изготовлении и хранении самодельного взрывного устройства. Мужчина попал в поле зрения правоохранителей после кражи в местном магазине. При задержании он пригрозил применить самодельную бомбу.

Почти 29 млн руб. выделено из бюджета Краснодарского края на капитальный ремонт двух медицинских учреждений Крымского района – отделения переливания крови Крымской ЦРБ и Нижнебаканской амбулатории.

Бархатный сезон на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма в этом году будет долгим, минимум до 10 октября.

12–13 августа в водоемах Краснодарского края утонули три человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Причины трагедий – употребление алкоголя и купание в неположенных местах.

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