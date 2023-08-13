За выходные в водоемах Кубани утонули три человека

За два дня, 12–13 августа, в водоемах Краснодарского края утонули три человека, сообщается в Telegram-канале МЧС Кубани.

«В большинстве случаев причины трагедий связаны с неправильным поведением у воды. Отдыхающие проводят время в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегают правилами безопасности и выходят в плавание в неположенном месте»,— говорится в сообщении.

Возраст погибших и населенные пункты, где произошли трагедии, не уточняются.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что во время июльского шторма в море у берегов Анапы утонули два туриста. 12 июля глава Новороссийска сообщил, что на горпляже утонул семилетний мальчик, по его словам, это второй случай гибели ребенка в море за месяц.

Наталья Решетняк

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