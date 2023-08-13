Власти Анапы предостерегли туристов от игр с дельфинами

Власти Анапы просят туристов быть осторожными при близком общении с дельфинами в Черном море. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии курорта, несмотря на дружелюбное поведение животных, в момент игры или охоты дельфины могут случайно задеть человека.

Ранее в соцсетях появились кадры, как дельфины приплыли на мелководье и резвятся рядом с людьми, вероятно, понимая, что они не представляют опасности.

«Афалины отличаются необычайным любопытством и дружелюбием. И такое поведение может быть элементом игры и проявлением интереса к человеку. Тем не менее туристам стоит быть осторожными, не приближаться слишком близко»,— отметили в пресс-службе администрации Анапы.

В морских водах у Анапы водится три вида дельфинов: афалина, белобочка и азовка. Афалины — самые крупные из семейства дельфинов, в длину достигают до трех метров, весят порой больше 100 кг.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram