Крымский мост открыли для движения автотранспорта после перекрытия

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто на 18 минут. По данным Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», мост закрыли в 16:37, а в 16:55 возобновили движение. Водителей и пассажиров, ожидающих досмотра, просят сохранять спокойствие и действовать согласно инструкции при объявлении воздушной тревоги на Крымском мосту.

По данным на 16 часов, в очереди перед пунктом досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани находится 265 автомобилей, время ожидания составляет около часа. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 115 транспортных средств.

Вчера, 12 августа, российские силы ПВО сбили три украинские ракеты над Керченским проливом. Автомобильное движение на Крымском мосту было временно приостановлено.

Наталья Решетняк

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