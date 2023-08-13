Жительнице Краснодара залили лицо из перцового баллончика в ходе конфликта с УК

В многоквартирном доме №2 на улице 2-я Тверская поселка Российского (Краснодар) конфликт между жильцами и представителями управляющей компании (УК) дошел до потасовки. Видео, как якобы сотрудница УК применяет в ходе ссоры перцовый баллончик, публикую ТГ-каналы.

«Это “Перспектива развитие”… Жители не знают, как бороться. Им меняют автоматы второй раз на меньшие по мощности в связи с тем, что они жалуются на неисполнение договорных обязательств», — говорится в подписи к ролику.

В городском управлении по жилищным вопросам рассказали, что собственники квартир самовольно установили вводные автоматы электроэнергии (защищают электрическую сеть жилого помещения от перегрузки) большей мощности, чем это предписано техническими условиями. Сотрудники управляющей компании проводили работы по равномерному распределению электроэнергии, чему пытались воспрепятствовать упредставители другой стороны конфликта.

«В случае противоправных действий со стороны сотрудников УК — необходимо обратиться в органы полиции»,— отмечают в управлении.

Получить комментарий руководства управляющей компании оперативно не удалось, телефон офиса не отвечает.

Наталья Решетняк

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