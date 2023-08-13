Daily Mail: Палата общин из-за «нашествия крыс» стала непригодной для котов

Центр спасения животных Battersea отказался отдавать кошку в здание Палаты общин (нижней палаты парламента) Великобритании из-за слишком большого количества крыс и мышей в нем. Приют назвал Палату общин «непригодной средой» для кошек, потому что в здании установлены ядовитые ловушки для грызунов, которые опасны и для домашних животных, сообщает Daily Mail.

«Это место (Палата общин.— ''Ъ'') было признано неподходящим для содержания кошек из-за использования ядовитых ловушек для грызунов. Ловушки ядовиты как для кошек, так и для паразитов, и это было бы явным риском для здоровья и безопасности любой кошки»,— сказал газете представитель Battersea.

По его словам, центр спасения ранее успешно пристроил трех кошек в три здания британского правительства: Ларри отправили в резиденцию премьер-министра, Гладстона — в Казначейство, а Пальмерстона, который уже вышел на пенсию,— в МИД.