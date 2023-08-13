Челябинца с самодельным взрывным устройством задержали в Новороссийске

Новороссийские полицейские задержали 35-летненго приезжего из Челябинской области, подозреваемого в изготовлении и хранении самодельного взрывного устройства, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

«Собранные в отношении мужчины материалы переданы в следственные органы для принятия решения. Устройство изъято и направлено на исследование»,— уточнили в ведомстве.

По данным полиции, мужчина попал в поле зрения сотрудников патрульно-постовой службы после хищения 4 тыс. руб. у продавца местного магазина. Женщина описала подозреваемых, после чего полицейские разыскали их по горячим следам. Один из злоумышленников начал угрожать сотрудникам МВД взрывным устройством, внешне похожим на петарду.

Telegram-канал SHOT сообщает, что злоумышленник прибыл в Новороссийск из Южноуральска. Изъятый полицейскими цилиндрический предмет был начинен саморезами. Мужчина якобы признался, что сам собрал СВУ, но не сообщил для каких целей.

Наталья Решетняк

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