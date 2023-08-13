Порядка 29 млн рублей получил Крымский район на ремонт больниц

Почти 29 млн руб. выделено из казны Краснодарского края на капитальный ремонт двух медицинских учреждений Крымского района, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Часть этих средств направлена на ремонт отделения переливания крови Крымской ЦРБ, общая площадь здания – 125,6 кв. м. По данным властей, там строители уже выполнили фасадные и внутренние работы, провели разводку электроснабжения, сетей пожарной безопасности, начали укладку плитки. Открытие обновленного отделения запланировали раньше намеченного срока – в октябре 2023 года.

Также за счет краевых средств капитальный ремонт проводят в Нижнебаканской амбулатории. В медучреждении уже выполнили демонтажные работы, заменили кровлю, смонтировали электропроводку. В настоящий момент строители заняты ремонтом дверных проемов.

Всего в 2023 году на Кубани планируют капитально отремонтировать более 40 больниц и поликлиник на сумму 14,5 млрд руб. Работы ведут в рамках «Модернизации первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» и госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram