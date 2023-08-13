Двухчасовая пробка образовалась перед Крымским мостом со стороны Кубани

В очереди перед пунктом досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани находится 450 автомобилей, время ожидания составляет около двух часов. Данные на 10 утра 13 августа публикует Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», созданный для информирования автотуристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

«Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — уточняется в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобильный затор перед Крымским мостом со стороны Кубани составляет чуть более 6 км.

Накануне российские военные сбили три раке ВСУ над Керченским проливом. Автомобильное движение на Крымском мосту было временно приостановлено.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram