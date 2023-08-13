CNN: Китай использует морское ополчение под видом рыболовецких судов

Китай использует так называемое морское ополчение для продвижения своих территориальных интересов, в том числе и в ходе инцидента в Южно-Китайском море, когда, по версии береговой охраны Филиппин, КНР применила водометы во время доставки припасов филиппинским военным. На видео, опубликованном филиппинской береговой охраной, были замечены два судна с синим корпусом, характерным для морского ополчения, считают представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриела и опрошенные CNN западные эксперты по морской безопасности. Пекин не признает контроль над морским ополчением.

На опубликованных кадрах видно, что обстрел из водометов ведут корабли береговой охраны Китая, но среди них есть как минимум два синих судна, напоминающих рыболовецкие лодки. По информации экспертов, оба судна относятся к морскому ополчению, другое их название — «маленькие синие человечки».

«В данной конкретной операции мы можем сделать вывод, что это китайское рыболовное судно не просто рыболовное судно, а китайское морское ополчение, получающее приказы от береговой охраны Китая о поддержке их операций по блокированию наших поставок»,— сказал господин Тарриела.

Инцидент произошел 6 августа. Филиппинская сторона утверждает, что китайская береговая охрана с помощью водометов попыталась помешать доставке военных грузов морпехам Филлипин, находящимся на острове Второй Томас в районе спорного архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Власти Китая заявили, что приняли меры, чтобы не допустить нелегальной перевозки грузов. Представитель береговой охраны КНР Гань Юй призвал Филиппины «немедленно прекратить противоправные действия в этих водах».

Филиппины контролируют архипелаг с 1999 года, с тех пор как филиппинский корабль времен Второй мировой войны «Сьерра Мадре» сел в этом районе на мель. Тогда на острова были переброшены филиппинские морпехи. После инцидента 6 августа 2023 года Китай заявил, что Филиппины нарушили суверенитет КНР, посадив корабль на мель.

В Южно-Китайском море спорными территориями считаются острова Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Их принадлежность оспаривают Вьетнам, Бруней, Китай, Малайзия и Филиппины.

Эрдни Кагалтынов