Развожаев предупредил о военно-морских учениях и громких звуках в Севастополе

В Севастополе днем 13 августа проведут тренировку Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

«Если услышите звуки стрельбы в городе – это военнослужащие ЧВВМУ имени П.С. Нахимова будут выполнять упражнения из стрелкового оружия. Ориентировочно тренировка продлится с 10.30 до 12.00», — заявил господин Развожаев.

Он отметил, что в городе все спокойно.

Накануне учебные стрельбы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота проходили в Цемесской бухте.

Наталья Решетняк

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