Новая рабочая неделя в Краснодарском крае начнется с 37-градусной жары

На Кубани новая рабочая неделя начнется с жары в плюс 37 градусов и локальных грозовых дождей. Прогноз погоды на ближайшие дни публикует Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В понедельник, 14 августа, в отдельных районах пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью 18-23 градуса со знаком плюс, днем – от плюс 32 до плюс 37.

Во вторник, 15 августа, в регионе осадков не ожидается, ночью столбики термометров не поднимутся выше 23 градусов тепла, днем – от плюс 32 до плюс 37градусов..

В Краснодаре сегодня, 13 августа, температура воздуха будет достигать плюс 29-34 градусов, существенных осадков не ожидается, ветер северный скоростью 5-10 метров в секунду, местами при порывы – до 14.

Ранее ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение по ливням с грозами, градом и шквалистым ветром до конца суток 13 августа.

Наталья Решетняк

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