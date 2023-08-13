Главные анонсы 14–20 августа

14 августа, понедельник
В Московской области начнется международный военно-технический форум «Армия-2023».
В Майами (США) бывший американский президент Дональд Трамп предстанет перед судом по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.
В Стокгольме (Швеция) запланирована новая акция с сожжением Корана.
15 августа, вторник
Банк России начнет тестирование операций с цифровыми рублями.
В Калининграде откроется XI фестиваль полнометражного дебютного кино «Короче».
В России и странах СНГ пройдет VII международный фестиваль «Хороводы России».
16 августа, среда
В Будапеште (Венгрия) пройдет Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
В Саранске (Мордовия) начнется II Всероссийский форум финно-угорских народов.
17 августа, четверг
В Перми запланирован конкурс по отбору кандидатур на должность главы города.
В Улан-Удэ состоится Буддийский форум.
В Судаке пройдет фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ».
СБ ООН проведет заседание по теме «нарушений прав человека в КНДР».
18 августа, пятница
В Кэмп-Дэвиде (США) президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль, а также премьер-министр Японии Фумио Кисида проведут трехсторонний саммит.
В Санкт-Петербурге пройдет первый международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев».
В Воронежской области начнется рок-фестиваль «Чернозем».
19 августа, суббота
В Москве пройдет XII межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле».
20 августа, воскресенье
В Эквадоре запланированы досрочные выборы президента.
В Будапеште президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.