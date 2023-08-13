Главные анонсы 14–20 августа

14 августа, понедельник

В Московской области начнется международный военно-технический форум «Армия-2023».

В Майами (США) бывший американский президент Дональд Трамп предстанет перед судом по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

В Стокгольме (Швеция) запланирована новая акция с сожжением Корана.

15 августа, вторник

Банк России начнет тестирование операций с цифровыми рублями.

В Калининграде откроется XI фестиваль полнометражного дебютного кино «Короче».

В России и странах СНГ пройдет VII международный фестиваль «Хороводы России».

16 августа, среда

В Будапеште (Венгрия) пройдет Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

В Саранске (Мордовия) начнется II Всероссийский форум финно-угорских народов.

17 августа, четверг

В Перми запланирован конкурс по отбору кандидатур на должность главы города.

В Улан-Удэ состоится Буддийский форум.

В Судаке пройдет фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ».

СБ ООН проведет заседание по теме «нарушений прав человека в КНДР».

18 августа, пятница

В Кэмп-Дэвиде (США) президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль, а также премьер-министр Японии Фумио Кисида проведут трехсторонний саммит.

В Санкт-Петербурге пройдет первый международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев».

В Воронежской области начнется рок-фестиваль «Чернозем».

19 августа, суббота

В Москве пройдет XII межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле».

20 августа, воскресенье

В Эквадоре запланированы досрочные выборы президента.

В Будапеште президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.