Рано утром силы ПВО пресекли попытку атаки со стороны Украины на Белгородчину

13 августа в районе 4 часов утра пресечена попытка вооруженных сил Украины осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на российской территории, сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что средствами ПВО беспилотник был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.

Вчера во второй половине дня в Шебекинском городском округе Белгородчины сработала система ПВО, в результате также был сбит БПЛА «на подлете к городу».

Владимир Зоркий