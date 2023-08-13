Главные новости к утру 13 августа

Над Белгородской областью уничтожен беспилотник. Никто не пострадал, разрушений нет.
Тайфун «Ханун» покинул Приморье. В 16 муниципалитетах подтоплено 7 многоквартирных домов, около 4,4 тыс. частных домов и около 5,7 тыс. придомовых участков. Эвакуированы больше 2 тыс. человек. От автомобильного сообщения отрезаны 28 населенных пунктов. В Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС РФ.
Лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за столетие. Число погибших выросло до 89 человек.
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Природные пожары на Гавайях
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Энтони Джошуа победил Роберта Хелениуса из Финляндии. Бой, проходивший в Лондоне, завершился нокаутом в седьмом раунде.
«Лейпциг» победил «Баварию» и впервые выиграл Суперкубок Германии. Матч завершился со счетом 3:0, все три гола забил испанец Дани Ольмо.