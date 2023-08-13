Главные новости к утру 13 августа

Над Белгородской областью уничтожен беспилотник. Никто не пострадал, разрушений нет.

Тайфун «Ханун» покинул Приморье. В 16 муниципалитетах подтоплено 7 многоквартирных домов, около 4,4 тыс. частных домов и около 5,7 тыс. придомовых участков. Эвакуированы больше 2 тыс. человек. От автомобильного сообщения отрезаны 28 населенных пунктов. В Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС РФ.

Лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за столетие. Число погибших выросло до 89 человек.

Фотогалерея Природные пожары на Гавайях Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна Фото: Reuters / Dustin Johnson Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров Фото: Reuters / Dustin Johnson Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны Фото: Reuters / Mason Jarvi По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью Фото: Reuters / Dustin Johnson Здание суда Лахайны за пеленой дыма Фото: Reuters / Dustin Johnson Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters Следующая фотография 1 / 8 Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна Фото: Reuters / Dustin Johnson Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров Фото: Reuters / Dustin Johnson Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны Фото: Reuters / Mason Jarvi По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью Фото: Reuters / Dustin Johnson Здание суда Лахайны за пеленой дыма Фото: Reuters / Dustin Johnson Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters Смотреть

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Энтони Джошуа победил Роберта Хелениуса из Финляндии. Бой, проходивший в Лондоне, завершился нокаутом в седьмом раунде.

«Лейпциг» победил «Баварию» и впервые выиграл Суперкубок Германии. Матч завершился со счетом 3:0, все три гола забил испанец Дани Ольмо.