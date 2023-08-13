Энтони Джошуа нокаутировал Роберта Хелениуса

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа победил Роберта Хелениуса из Финляндии. Бой, проходивший в Лондоне, завершился нокаутом в седьмом раунде.

33-летний Джошуа ранее был чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Победа стала для него стала 26-й (23 нокаутом) при трех поражениях. У 39-летнего Хелениуса 32 победы (21 нокаутом) и пять поражений.

Соперником Джошуа должен был стать британец Диллиан Уайт, но ранее стало известно о его положительной допинг-пробе. Финн согласился выйти на замену.

Подробнее о причине смены соперника — в материале «Ъ» «Энтони Джошуа нашли соперника из прошлого».

Леонид Уварчев