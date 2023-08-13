Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Энтони Джошуа нокаутировал Роберта Хелениуса

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа победил Роберта Хелениуса из Финляндии. Бой, проходивший в Лондоне, завершился нокаутом в седьмом раунде.

33-летний Джошуа ранее был чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Победа стала для него стала 26-й (23 нокаутом) при трех поражениях. У 39-летнего Хелениуса 32 победы (21 нокаутом) и пять поражений.

Соперником Джошуа должен был стать британец Диллиан Уайт, но ранее стало известно о его положительной допинг-пробе. Финн согласился выйти на замену.

Подробнее о причине смены соперника — в материале «Ъ» «Энтони Джошуа нашли соперника из прошлого».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...