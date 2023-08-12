На подлете к белгородскому Шебекино сбит украинский беспилотник

В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система ПВО, в результате был сбит БПЛА «на подлете к городу», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Минобороны РФ уточнили, что 12 августа около 17.30 была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории РФ». Однако средствами ПВО беспилотник обнаружили и уничтожили «над территорией Белгородской области». При этом «пострадавших и разрушений нет».

За 11 августа ВСУ атаковали Белгородскую область четырьмя беспилотниками, обошлось без пострадавших гражданских лиц.

Владимир Зоркий