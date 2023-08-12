Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На подлете к белгородскому Шебекино сбит украинский беспилотник

В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система ПВО, в результате был сбит БПЛА «на подлете к городу», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Минобороны РФ уточнили, что 12 августа около 17.30 была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории РФ». Однако средствами ПВО беспилотник обнаружили и уничтожили «над территорией Белгородской области». При этом «пострадавших и разрушений нет».

За 11 августа ВСУ атаковали Белгородскую область четырьмя беспилотниками, обошлось без пострадавших гражданских лиц.

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...