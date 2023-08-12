Главные новости за 12 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Крымский мост был атакован тремя украинскими ракетами. По данным властей полуострова, нападение отразили средствами ПВО. Крымский мост не пострадал, однако очевидцы сообщали о задымлении конструкции. Крымские экстренные службы пояснили, что дымовая завеса была создана специальными службами намеренно.

За некоторое время до атаки ракет в Керченском проливе в Крыму отразили удары 20 беспилотных летательных аппаратов. Обошлось без жертв и разрушений.

В Сочи возбудили уголовное дело о недоброкачественном предоставлении услуг после аварии с девятью туристами на экскурсионном внедорожнике. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает.

Нашествие саранчи в Краснодаре вызвано поисками пищи. По данным экспертов, подобные явления можно наблюдать раз в 10 лет.

В Геленджике двое туристов устроили драку с охраной одного из кафе с применением газового баллончика. Молодых людей задержали. Им грозит административный арест.

ФК «Краснодар достиг согласия с португальским клубом «Брага» о переходе в состав «быков» бразильского защитника Витора Тормена. Стоимость игрока оценивается в €5 млн.

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