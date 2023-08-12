«Яндекс Погода»: 13 августа в Черноземье будет облачно, до +28°

В воскресенье на территории Черноземья ожидается преимущественно облачная погода, а среднесуточная температура в зависимости от региона составит от +20° до +28°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Тамбове, где прогнозируется облачная погода, а отметка термометра достигнет +28°. Малооблачная погода и температура +26° ждет жителей Воронежской областей. Прохладнее всего будет в Орловской области, где пройдут ливни, а температура составит +20°. В остальных регионах Черноземья 13 августа будет облачно: в Курской области - до +21°, в Белгородской - до +25° и в Липецкой - до +26°.

Владимир Зоркий