Футбольный клуб «Краснодар» согласовал трансфер бразильского защитника Тормена

Футбольный клуб «Краснодар» договорился с португальской командой «Браги» о переходе в состав «быков» бразильского защитника Витора Тормена. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Брага» Фото: ФК «Брага»

Трансфер игрока оценивали в €3-4 млн. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста достигает €5 млн.

В минувшем сезоне Витор Тормена принял участие в 40 встречах, по итогам которых стал автором одного мяча и одной результативной подачи.

Анастасия Донскова

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