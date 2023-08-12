МЧС предупредило о дождях и граде на Кубани 13 августа

В Краснодарском крае до конца суток 12 августа и в течение дня 13 августа ожидаются проливные дожди с грозой и градом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Порывы ветра в указанный период могут достигать 20-23 метров в секунду. Жителям региона рекомендовано укрыться от сильного ветра в зданиях и не покидать их без необходимости.

В случае подтоплений ведомство рекомендует занять верхние этажи зданий.

«Для самоэвакуации используйте лодки, катера, плоты из бревен и других подручных материалов. Не следует передвигаться в автомобиле, на мотоцикле, бушующий поток воды способен их опрокинуть»,— говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили жителей края о возможных проливных дождях в регионе 11 августа.

Анастасия Донскова

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